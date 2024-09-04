نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في وزارة التموين والتجارة الداخلية: تفاصيل وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة عدة وظائف شاغرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرة إلى الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

نقدم تفاصيل هذه الفرص والإجراءات التي يجب اتباعها.

الوظائف المتاحة

أوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر عددًا من الوظائف الإدارية الهامة في مختلف المحافظات.

وفيما يلي قائمة بالوظائف المتاحة:

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية:

محافظة الدقهلية

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة البحيرة

محافظة سوهاج

محافظة أسيوط

محافظة الإسماعيلية

محافظة بورسعيد

محافظة أسوان

وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية:

لشئون التموين والتوزيع بمحافظة القاهرة

بمحافظة القليوبية

بمحافظة جنوب سيناء

لشئون التموين والتوزيع بمحافظة أسيوط

مدير عام:

الإدارة العامة لخدمة المواطنين

الإدارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

المستندات المطلوبة

لتقديم طلبات التوظيف، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

بيان حالة حديث معتمد ومختوم من جهة العمل، يتضمن:

تاريخ ومحل الميلاد

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

القدرة على إجادة لغات أجنبية

المعرفة بعلوم الحاسب الآلي

الخبرة النوعية والزمنية

الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

الوظائف الإشرافية

الأجازات الخاصة ونوعها

الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها

العلاوات التشجيعية

خطابات الشكر والتقدير

الجزاءات إن وجدت

تقارير الكفاية لأخر عامين

محل الإقامة

عدد 4 صور شخصية.

العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يراها المتقدم مفيدة لدعمه طلبه.

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها، مع مستندات تدل على ذلك.

اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

خطوات تقديم طلبات التوظيف

تُقدّم طلبات التوظيف يدويًا إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يجب على المتقدمين مراعاة أن الطلبات التي تُرسل بالبريد أو تلك غير المستوفاة لشروط الإعلان ستُستبعد.

نصائح للتقديم