نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الحوامدية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتازت محطة مياه الحوامدية المرشحة، اختبارات تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، حيث أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التجديد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة متطلبات التشغيل والصيانة والجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بالمحطة.

ولفت المهندس منصور بدوي، أن تجديد الإعتماد يعكس مدى كفاءة المحطة، والتزام العاملين بتطبيق معايير الجودة العالمية بما يضمن تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن محطة مياه الحوامدية تعمل بطاقة إنتاجية٧٠ ألف متر مكعب يوم، وتخدم سكان مدينة الحوامدية، وقريتي أم خنان والشيخ عتمان، وبعض المناطق بمركزي البدرشين وأبو النمرس.

وتابع المهندس منصور بدوي، أن الشركة لديها ١٨ محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وتسعة روافع وشبكات صرف صحي، وثلاث محطات لمعالجة الصرف الصحي.

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