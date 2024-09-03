نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يطلق رؤية جديدة شاملة للمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، مع مديري الإدارات المركزية والفرعية بنادي يخت الجيزة.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، وإيهاب الفاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب.

وخلال الاجتماع، أصدر الصبروط 47 توجيهًا وتوصية لضبط سير العمل وتطوير الأداء في كافة إدارات المديرية.

استهل الصبروط الاجتماع بتوجيه الشكر والتحية للحاضرين من مسؤولي الشباب والرياضة، مثمنًا المجهودات التي بذلوها في بناء قاعدة صلبة للقطاع. وركز في حديثه على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التي تهدف إلى تحسين العمل الإداري والفعاليات والمبادرات والمشروعات الاستثمارية.

كما أعلن وكيل الوزارة عن ستة محاور عمل رئيسية سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، تشمل الإسراع في ملف الاستثمار وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية.

وأكد أن هذه المحاور تتضمن تشكيل لجنتين للاستثمار؛ واحدة للشباب وأخرى للرياضة، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية داخل المديرية.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير الأداء، أعلن الصبروط عن إطلاق أربع مبادرات جديدة. من بينها مبادرة "ولد الهدي" التي ستنطلق من مركز شباب الحوامدية ثم تعمم على باقي مراكز الشباب، بالإضافة إلى مبادرة "تزيين أسوار الملاعب"...يفطتك عنوانك والتي تعمل بألية تجديد يفط مراكز الشباب ورفع علمي الدولة والمحافظة، كذلك تدعوا المبادرة إلى تزيين الجدران والأسوار برسوم وعبارات تحث على الأخلاق وحب الرياضة والإنتماء إلى الوطن.

كما أطلق مبادرة "حكاية في صورة" التي تهدف إلى زيادة الوعي بين الأجيال الجديدة وتعريفهم برموز الدولة العلمية الأدبية والفنية وغيرها بحثًا فيهم عن القدوة والمثل الأعلى للنشء والشباب.

ومن بين المحاور التي تناولها الاجتماع، التحول الرقمي الذي يهدف إلى ميكنة العمل وتوفير البيانات اللازمة لسرعة الإنجاز، إضافةً إلى المتابعات الميدانية من مديري الإدارات لتنفيذ التوجيهات والمشاركة الفعالة في جميع الفعاليات.

وعن الإعلام تطرق وكل الوزارة إلى ضرورة تسهيل مهمة منسقي الإعلام والتواصل بين الهيئات والإدارت والمركز الإعلامي بالمديرية فالإعلام هو المرآة التي تعكس العمل الجاد والمتميز الذي تقوم به الهيئات لتصل الخدمة إلى مستحقيها من أبنائنا والمترددين على تلك الهيئات سواء الشبابية أو الرياضية.

شددالصبروط في لقاءه أيضًا على متابعة عوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب والأندية وخاصة حمامات السباحة والملاعب وغيرها والإهتمام بنظافة المكان،

كذلك أكد على سرعة الرد على شكاوى المواطنين،وتكثيف المتابعات للهيئات على مدار الأسبوع للوقوف على المشكلات وتلاشيها والبحث عن الحلول المرضية.

كما تناول الإستثمار بتوسع ودقة فهو من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتخفيف عن كاهل الدولة لتنفيذ مشروعات وبرامج تخدم المستفيدين،ومن ابسطها واهمها عمل محلات على اسوار الأندية والمراكز مما يشكل عامل جذب في زيادة عدد الأعضاء والمترددين.

هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بما يخدم الشباب ويعزز دورهم في بناء الجمهورية الجديدة.

ويسعى الدكتور محمود الصبروط من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الشباب والرياضة بالجيزة، بما يتماشى مع بناء الشخصية المصرية وتحقيق مستقبل أفضل.

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