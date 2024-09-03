نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف خالية بمترو الأنفاق.. تعرف على الشروط والتخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوي.

المهام الوظيفية:

- بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها من خلال شبابيك التذاكر في مختلف المحطات وخطوط المترو.

- التواجد في مكان العمل في الميعاد المحدد للوردية الخاصة به والالتزام بالزي المخصص للعمل.

- فتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب، وعدم غلقه إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة طبقًا للوردية المعينة.

- استكمال العمل بالوردية الليلية حسب التعليمات.

- صرف التذاكر والاشتراكات للركاب والتأكد من صحة بياناتها والإيراد المتحصل.

- الحفاظ على ماكينة الصرف والإبلاغ عن أي أعطال فور حدوثها.

المتطلبات العامة للوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل علمي عالي مناسب.

- ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت التقديم.

- محل الإقامة: القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (قبول لا يقل عن 50% في اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلي (شهادة ICDL معتمدة).

- اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية وتحليل المخدرات.

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- القبول بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية.

المستندات المطلوبة:

- صورة من المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى إن وجدت.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

التقديم:

- تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 4/09/2024 حتى 9/09/2024.