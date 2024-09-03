نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف خالية بمترو الأنفاق.. تعرف على الشروط والتخصصات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوي.
المهام الوظيفية:
- بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها من خلال شبابيك التذاكر في مختلف المحطات وخطوط المترو.
- التواجد في مكان العمل في الميعاد المحدد للوردية الخاصة به والالتزام بالزي المخصص للعمل.
- فتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب، وعدم غلقه إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة طبقًا للوردية المعينة.
- استكمال العمل بالوردية الليلية حسب التعليمات.
- صرف التذاكر والاشتراكات للركاب والتأكد من صحة بياناتها والإيراد المتحصل.
- الحفاظ على ماكينة الصرف والإبلاغ عن أي أعطال فور حدوثها.
المتطلبات العامة للوظيفة:
- ذكور فقط.
- مؤهل علمي عالي مناسب.
- ألا يزيد السن عن 35 عامًا وقت التقديم.
- محل الإقامة: القاهرة الكبرى.
- الإلمام باللغة الإنجليزية (قبول لا يقل عن 50% في اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
- الإلمام بالحاسب الآلي (شهادة ICDL معتمدة).
- اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية وتحليل المخدرات.
- اجتياز الاختبارات الشخصية.
- إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- القبول بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية.
المستندات المطلوبة:
- صورة من المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى إن وجدت.
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.
التقديم:
- تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 4/09/2024 حتى 9/09/2024.