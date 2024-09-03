نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية يستقبل خالد العناني ويتعهد بتوفير دعم كامل لترشحه لـ "اليونسكو" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام المنظمة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات حملة الترشيح المصري، ولا سيما بعد الجولات الخارجية الأخيرة التي نظمتها وزارة الخارجية للمرشح المصري، والتي شملت كل من موريشيوس وجمهورية الكونجو وأنجولا، حيث أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة، والتي كانت مصر من الدول المؤسسة لها، بما فى ذلك أهمية استمرار الجولات للدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور عبدالعاطي وجه كذلك بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح، والبناء على التأييدين العربى والافريقى اللذين حظى بهما المرشح المصرى ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى الأخيرين.