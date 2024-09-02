السفير جمال بيومي: مصر أول من عقد معاهدة سلام في التاريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الحالي، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، مما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.

تحرير فلسطين من يد الهكسوس

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، إن مصر صاحبة أقدم الدبلوماسيات حول العالم، إذ بدأت منذ 2000 قبل الميلاد عندما ذهب الجيش المصري بقيادة أحمس لتحرير فلسطين من يد الهكسوس، لتوقع أول معاهدة سلام في التاريخ من قبل مصر.

حملة نابليون

وأشار إلى أنه توالت بعد ذلك الغزوات على فلسطين كونها الجوار المباشر والمهم للأمن القومي المصري، كمقاومة صلاح الدين الأيوبي للحملة الصلبية، ثم مقاومة المصريين لحملة نابليون الذي أشار بزرع هذه الدولة الغريبة على المنطقة لكي تفصل بين المشرق العربي عن المغرب العربي.

القضية الفلسطينية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، وفقًا لمداخله هاتفية على القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أنه من الواجب على مصر الكفاح من أجل فلسطين كونها دولة شقيقة وجزء من الأمن القومي، وبالتالي بذلت الدولة كل الجهد لنصرة هذه القضية.

الأزمة في السودان

وعن ملف حماية مصر للاجئين، أكد، أن مصر تستضيف الآن 9 ملايين ضيف أجنبي، و5 مليون سوداني لا يتم اعتبارهم غرباء، بل زادو حاليا نصف مليون آخر بسبب تصاعد الأزمة في السودان، يأتي ذلك علاوة استضافة مليون سوري، بخلاف اللبنانيين وفلسطينيون وغيرهم من الجنسيات.