وزير الأوقاف يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة.. ويبحثان التعاون المشترك في ملفات مختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - سفير إندونيسيا بالقاهرة يوجه دعوة لوزير الأوقاف لحضور الاحتفال بالعيد الوطني لدولة إندونيسيا .. ويؤكد: سيكون ضيف شرف الاحتفال

وزير الأوقاف : العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز .. وعلى أيدينا ستكون مصر وإندونيسيا في المكان اللائق بهما

وزير الأوقاف : زيارتُكم هذه تُشعرنا بالسعادة الغامرة .. ونعتز بالتعاون المشترك مع دولة إندونيسيا

سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة لوزير الأوقاف : تربطكم علاقة قوية مع إندونيسيا حكومة وشعبًا .. وأشكر تكريمكم حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق وكرم الضيافة والاستقبال

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سعادة السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون المشترك.

ورحب وزير الأوقاف بسفير دولة إندونيسيا بالقاهرة لدى استقباله، مؤكدًا سعادته الغامرة بهذه الزيارة واعتزازه بالتعاون المشترك مع دولة إندونيسيا.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لضيفة شرف المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السيدة سنتا نوريا عبد الرحمن حرم رئيس دولة إندونيسيا الأسبق، والتي شرّفت المؤتمر بزيارتها وتواجدها ومشاركتها القيّمة، مؤكدًا أن كل وفود الدول المشاركة بالمؤتمر قد شعروا بالسعادة لوجودها بالمؤتمر وتشريفها المؤتمر كضيفة شرف.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن السيدة سنتا نوريا عبد الرحمن حرم رئيس دولة إندونيسيا الأسبق أثناء مشاركتها في مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" قالت: فخورة بأسامة الأزهري، وأشعر أنه ابني، مؤكدًا أنه يفخر بهذه الجملة وبهذه المحبة الصادقة، مضيفًا: عندما نزور إندونيسيا يغمرنا أبناؤها بطوفان من المحبة والكرم، ونفخر بأن الرئيس الأسبق عبد الرحمن واحد كان من خريجي جامعة الأزهر الشريف.

وأكد وزير الأوقاف أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز، وأن مصر أول من اعترف باستقلال إندونيسيا، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين الرئيسين المصري والإندونيسي، وعلى أيدينا ستكون مصر وإندونيسيا في المكان اللائق بهما.

من جانبه وجه سفير إندونيسيا بالقاهرة الشكر لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تم بها استقبال السيدة سنتا نوريا عبد الرحمن حرم رئيس دولة إندونيسيا الأسبق، وتكريمها في محفل دولي، وأضاف تربطكم علاقة قوية مع إندونيسيا حكومة وشعبًا، وأن السيدة سنتا نوريا تحكي دائمًا عن مدى قرب وزير الأوقاف من عائلة عبد الرحمن واحد، وفخورة جدًا بهذه العلاقة الطيّبة، مشيدًا بعنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد سفير إندونيسيا بالقاهرة أنه يدرس حاليًا بالأزهر الشريف نحو خمسة عشر ألف طالب من أبناء دولة إندونيسيا؛ بما يؤكد اهتمام مصر والأزهر الشريف بالطلاب الوافدين وبطلاب دولة إندونيسيا على وجه الخصوص، مقدرًا جهود الأزهر؛ حيث إن طلاب دولة إندونيسيا عندما يعودون يكونون سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام في إندونيسيا.

ووجه سفير إندونيسيا بالقاهرة دعوة لوزير الأوقاف لحضور الاحتفال بالعيد الوطني لدولة إندونيسيا في الأول من أكتوبر، مؤكدًا أن وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري سيكون ضيف شرف الاحتفال.

