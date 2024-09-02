وزير السياحة والآثار يلتقي بسفير سيراليون بالقاهرة لتعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم الإثنين، السفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات تفعيل أطر التعاون المستقبلية لدفع الحركة السياحية البينية بين البلدين، والترويج السياحي لهما من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وبرامج سياحية تتضمن زيارة أماكن الجذب السياحي بالبلدين، بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الدولية الوافدة لهما للاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتمتعان بها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنظيم أنشطة وفعاليات سياحية مشتركة في البلدين.

كما تم مناقشة سبل التعاون لدفع فرص الاستثمار السياحي بين البلدين والتعاون في تطوير البنية التحتية السياحية في البلدين والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون لجعل القطاع السياحي في البلدين أكثر استدامة واستخدام الطاقة النظيفة، بجانب التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الضيافة والإرشاد السياحي وإدارة المنشآت الفندقية.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.