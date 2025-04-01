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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:17 مساءً - سي ان بي سي .. تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو كما كان متوقعاً إلى 2.2% في مارس، وفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” يوم الثلاثاء.
البيانات التي صدرت اليوم تأتي أقل قليلاً من القراءة النهائية لشهر فبراير التي كانت 2.3%. وقد أظهرت البيانات الأولية في بعض الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو أن التضخم في مارس جاء أقل من المتوقع. حيث بلغ التضخم في ألمانيا 2.3%، بينما تراجع إلى 2.2% في إسبانيا، وظل ثابتاً عند 0.9% في فرنسا.
عززت بيانات التضخم الصادرة اليوم، التوقعات بشأن خفض محتمل آخر في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي المصري الأوروبي خلال اجتماعه القادم في 17 أبريل.
وكانت الأسواق قد قيمت فرصة بنسبة حوالي 76% لهذا الخفض قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو اليوم، وفقاً لبيانات “إل إس إي جي”.
ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة هذا الأسبوع، بما في ذلك فرض 25% رسماً على السيارات المستوردة.
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وعلى الرغم من أن التأثير الدقيق لهذه الرسوم والتدابير الانتقامية لا يزال غير مؤكد، فقد حذر العديد من الاقتصاديين منذ عدة أشهر من أن تأثيرها قد يكون تضخمياً.
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