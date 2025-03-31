أسعار الذهب تتجاوز مستويات 3100 دولار لأول مرة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 مارس 2025 06:14 مساءً - سي ان بي سي .. تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز 3100 دولار للأونصة لأول مرة، وذلك في ظل موجة جديدة من الاستثمارات في الملاذات الآمنة مع تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية من حكومة ترامب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

هذا وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً قياسياً إذ وصل سعر الأونصة إلى 3111 دولار للأونصة.

هذا وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية عديدة في الفترة الماضية، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18% منذ بداية هذا العام، وذلك في ظل إيمان المستثمرين بها كوسيلة تحوط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو حاجز نفسي هام يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

هذا ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لثمن المعدن الأصفر هذا العام.

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ورفع كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع جولدمان أن يصل سعر الذهب إلى3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار.

ومن جهته، توقع بنك أوف أمريكا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 ، و3350 دولارا للأونصة في 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026.