نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تعزز مكاسبها وعيار 21 يسجل 4310 جنيهات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 40 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 4310 جنيهات، وبلغ الجنيه الذهب 34 ألف و480 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 21 دولارًا، لتسجل 3041 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4926 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3694 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2874 جنيهًا.

وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4275 جنيهات، واختتم حول 4280 جنيهًا.

في حين شهدت الأوقية في البورصة العالمية، حالة من الاستقرار حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3020 دولارًا، واختتمت عند نفس المستوى.

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وواصل الذهب ارتفاعه هذا الأسبوع، مدعومًا بتزايد مخاوف الركود والطلب القوي على الملاذ الآمن، حيث تُجدد خطابات ترامب التجارية العدوانية المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي، مع تزايد حالة عدم اليقين، حيث يتحول المستثمرون إلى الذهب، للتحوط.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب إعلانًا لتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وفرض رسومًا جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا، مما وسّع نطاق الحرب التجارية وأثار تهديدات بالانتقام.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 15% منذ بداية العام، وبلغ مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3058 دولارًا للأوقية في 20 مارس الجاري، وعلى الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، إلا أن التوجيهات التيسيرية تشير إلى احتمال تخفيضات لاحقة هذا العام.

فيما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 3300 دولار أمريكي بنهاية العام، مشيرًا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

مع تزايد مخاوف الركود، وتزايد مخاطر السياسات، واستقرار أسعار الفائدة الحقيقية، تستمر جاذبية الذهب كمخزن للقيمة في الارتفاع.