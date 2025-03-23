في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يتيح فرصا أكبر لترقي السيدات

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ استحوذت شركات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في استفتاء «دوت الخليج» للعام الثالث على التوالي، بين الشركات التي تتيح فرصًا أكبر لترقي المرأة، حيث حصلت على نسبة قدرها 69.1% من إجمالي عدد المشاركات في الاستبيان رغم تراجعها عن نسبتها في العام الماضي والتي سجلت 77.9%.

الجهات الحكومية في المرتبة الثانية تليها شركات القطاع العام

بينما احتلت شركات الجهات الحكومية الرسمية المركز الثاني في الترتيب، وحصلت على نسبة 18.1% من العدد الإجمالي، وتراجعت نسبتها أيضًا عن العام الماضي، والتي استأثرت فيه بنحو 19.6%.

يأتي ذلك، فيما جاءت شركات القطاع العام في المركز الثالث، وحصلت على نسبة 7.5% من إجمالي الأصوات المشاركة مقابل 1.5% استحوذت عليها خلال في استفتاء العام الماضي.

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وحسبما كشف تحليل أجراه البنك الدولي في عام 2024، تشكل النساء نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن إمكاناتهن غير المستغلة في سوق العمل تعد هائلة.

وأفاد بأن سد الفجوة في التشغيل بين الجنسين يمكن أن يعزز الاقتصاد بنحو 56%، مضيفًا بأنه على الرغم من هذه الفرصة الكبيرة، فإن معدل المرأة في القوى العاملة حاليًا يبلغ نحو 18%، مقارنة بنسبة 73% للرجال.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرًا، ازدادت نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفي 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%.

فيما بلغت نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7٫1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5,4%.