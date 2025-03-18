الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق قبل اجتماع الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:13 مساءً - سي إن بي سي عربية – ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3 آلاف دولار للأونصة الذي تجاوزته الأسبوع الماضي، وذلك وسط تركيز السوق على الرسوم الجمركية واجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2994.79 دولار للأونصة. وتجاوز الذهب مستوى الثلاثة آلاف دولار للأونصة ليسجل صعوداً قياسياً يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3003.20 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق حاليا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الأمريكي، الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، لمتابعة توقعات المسؤولين بالبنك فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد بأنه “لا توجد ضمانات” بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير قبل خفضها مجدداً في يونيو.

وعادة ما يحقق الذهب مكاسب جيدة عندما تنخفض أسعار الفائدة، ويُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة تحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية والتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.66 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6% إلى 999 دولاراً للأونصة والبلاديوم 0.2% إلى 967.44 دولار للأونصة.