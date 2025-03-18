مال وأعمال

الاقتصاد الصيني يظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الصيني يظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:13 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4% خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9%.

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وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.

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وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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