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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الصيني يظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:13 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4% خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9%.
وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.
وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام.
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