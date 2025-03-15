وزير البترول يبحث مع سفيرة النرويج ورئيس سكاتك التعاون بمجال…

دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج لدى القاهرة، وتيرجى بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة النرويجية فى مجال الطاقة الخضراء فى ضوء المشروع المشترك الذى يتم تنفيذه حالياً لانتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط.

وخلال اللقاء أشاد بدوي بالتعاون القائم والشراكة مع الجانب النرويجى والذى يمتلك تكنولوجيات متطورة تسهم فى تنفيذ مشروعات استراتيجية هامة، مشيراً إلى أن شركات قطاع البترول تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة وبمستويات عالمية.

ومن جانبها أكدت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج لدى القاهرة، أن بلادها تقدر الشراكة مع مصر خاصة فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبلدين والرغبة المصرية القوية فى تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق المزيد من قصص النجاح.

فيما استعرض وتيرجى بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، آخر مستجدات تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بمحافظة دمياط، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من الامكانيات والموقع الجغرافى ما يؤهلها لأن تصبح مورد رئيسى للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لأوروبا.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.