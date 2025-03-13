نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتوقع استقبال 4 شحنات غاز مسال أبريل المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 02:12 مساءً - العربية نت _ قال مسؤول حكومي في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تتوقع استقبال 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال المستورد خلال شهر أبريل المقبل.

وقال المسؤول لـ “العربية Business”، جرى الاستقرار على استلام 4 شحنات غاز مسال الشهر المقبل، وحال الحاجة لأية كميات إضافية قد يتم استقبال شحنة أخرى بما يضمن تحقيق الاستقرار الكامل بالسوق.

لفت إلى أن حمولة الشحنة الواحدة ستقارب 80 ألف متر مكعبة، مؤكدًا استمرار وزارة البترول في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المقدرة بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في المتوسط.

أضاف أن الشحنات المقرر وصولها تخص تلك المؤجل استلامها من الربع الأخير من عام 2024، والتي تم إرجاء وصولها بعد تراجع استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء بداية فصل الشتاء.

أشار إلى أن شحنات الغاز المسال سيجري توجيهها إلى سفينة التغويز “هوج جالون” الموجودة حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، وذلك قبل ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد.

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ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استوردت وزارة البترول، شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 2.412 مليار دولار خلال العام الذي يسبقه، بمعدل زيادة 2.488 مليار دولار.

وقال وزير البترول كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 23 أكتوبر الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز انخفض بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف.

أضاف المسؤول أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تُنسق حاليًا مع مختلف القطاعات الاستهلاكية وفي مقدمتها الصناعة والكهرباء بشأن أية زيادة طارئة في الاستهلاك المحلي من الغاز لتعويضها من خلال التعاقدات الخارجية.

لفت إلى أن وزارة البترول تتولى تدبير احتياجات البلاد من الغاز عبر أكثر من مصدر، إذ تُنتج مصر كميات يومية تقارب 4.8 مليار قدم مكعبة، فيما تحصل مصر على كميات متفاوتة من الغاز الإسرائيلي، ويجري تدبير باقي احتياجات السوق عبر شحنات غاز مسال من السوق العالمية.

أضاف أن جدول استلام شحنات الغاز المسال وضع اتساقًا مع خطط الاستهلاك المُحددة للنصف الأول من 2025، ومع أي تغير في خريطة استهلاك الغاز تتولى “إيجاس” بالتنسيق مع هيئة البترول المصرية التعاقد على شحنات جديدة.

وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري نهاية أكتوبر الماضي.

وأظهرت قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي” انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، حيث وصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023.

وارتفع الاستهلاك في 1.1% إلى 62.5 مليار متر مكعب، ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، وبلغت وارداتها 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف. أما الصادرات، فقد توقفت منذ أبريل 2024، واقتصرت على 854 مليون متر مكعب، وفق قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.