وزير النقل: مشروعات جديدة لخفض 4 ملايين طن من الانبعاثات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 04:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تواصل جهودها للتحول إلى نظم النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تعتمد على وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربائي.

وأوضح الوزير خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر “نوفي “أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى استكمال الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي “BRT” على الطريق الدائري، إلى جانب تحويل قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل، فضلًا عن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

ووفقًا للدراسات المبدئية، من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مما يسهم في توفير وسائل نقل جماعي حديثة وصديقة للبيئة.