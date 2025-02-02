بودي الكويتية تبدي استعدادها للاستثمار في تطوير المطارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 04:11 مساءً - أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن شركة بودي الكويتية، المالكة لطيران الجزيرة، مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات.

جاء ذلك، في سياق لقاء الوزير وفد الشركة الكويتية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في قطاع تطوير المطارات، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت.

وأشار الخطيب، إلى أنه يجري حاليا عمل دراسة عن قطاع المطارات في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في قطاع المطارات، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا في 7 مطارات مصرية، وسوف يتم زيادتها إلى 9 مطارات، حيث سيتم إضافة مطاري العلمين والغردقة.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.

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وأوضح أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبهم أكد وفد شركة بودي الكويتية، حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري في قطاع تطوير المطارات، مشيرا إلى إمكانية دراسة الشركة لإنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في كل من الكويت والإمارات والسعودية.