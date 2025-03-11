نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بات ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية منافسات الجولة الـ 28 على النحو الآتي:
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 22 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً
3- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 13 هدفاً
4- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
5- روميلو لوكاكو (نابولي): 10 أهداف
6- لورينزو لوكا (أودونيزي): 10 أهداف
7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 10 أهداف
8- نيكولا كرستوفيتش (ليتشي): 9 أهداف
9- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 9 أهداف
10- أرتيم دوفبيك (روما): 9 أهداف
11- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف
12- دوشان فلاهوفيتش (حوفنتوس): 9 أهداف