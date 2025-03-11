دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال السعودي يستقبل باختاكور الأوزبكي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، فيلعب الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة يوكوهاما إف مارينوس الياباني مع شنغهاي الصيني (الذهاب 1-0 للفريق الياباني)، وعند الساعة 15:00 يلتقي جوهر دار التعظيم من ماليزيا مع بوريرام يونايتد من تايلاند (الذهاب 0-0)، ويلتقي الهلال السعودي مع باختاكور من أوزبكستان ، الساعة 23:00 (الذهاب 1-0 للفريق الأوزبكي)، والأهلي السعودي مع الريان القطري بنفي التوقيت (الذهاب 3-1 لفريق الأهلي).

أمس، تأهل فريق النصر السعودي إلى دور الثمانية بفوزه على استقلال طهران 3-0 (الذهاب 0-0)، والسد القطري بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 (الذهاب 1-1).

وتختتم مباريات إياب دور الـ 16 غداً، الأربعاء، حيث يلعب

كاواساكي فرونتال- اليابان × شنغهاي شنهوا- الصين- الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية × فيسيل كوبي- اليابان- الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.