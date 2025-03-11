محمد بن سلمان يستقبل زيلينسكي في جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه قد أجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية. وأشارت إلى أن ولي العهد والرئيس الأوكراني عقدا جلسة مباحثات رسمية.

وذكرت "واس" أنه جرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد حرص السعودية ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها السعودية، منوهًا إلى الدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وصل روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة، أمس الاثنين، قبل يوم من محادثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.