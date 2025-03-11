نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (28)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
لاتسيو × أودونيزي 1-1
هيلاس فيرونا × بولونيا
نابولي × فيورنتينا
إمبولي × روما
جوفنتوس × أتلانتا
كالياري × جنوى 1-1
كومو × فينيزيا 1-1
بارما × تورينو 2-2
ليتشي × ميلان 2-3
إنتر ميلان × مونزا 3-2
ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 61 نقطة
2- نابولي: 60 نقطة
3- أتلانتا: 58 نقطة
4- جوفنتوس: 52 نقطة
5- لاتسيو: 51 نقطة