الدوري الإيطالي (28)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

لاتسيو × أودونيزي 1-1

هيلاس فيرونا × بولونيا

نابولي × فيورنتينا

إمبولي × روما

جوفنتوس × أتلانتا

كالياري × جنوى 1-1

كومو × فينيزيا 1-1

بارما × تورينو 2-2

ليتشي × ميلان 2-3

إنتر ميلان × مونزا 3-2

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 61 نقطة

2- نابولي: 60 نقطة

3- أتلانتا: 58 نقطة

4- جوفنتوس: 52 نقطة

5- لاتسيو: 51 نقطة