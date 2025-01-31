نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3% بالربع الأخير من 2024

دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 يناير 2025 11:08 صباحاً - العربية.نت_ تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الرابع من 2024 لكن الطلب المحلي القوي من المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري) على مسار التيسير النقدي هذا العام.

وكانت البيانات أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، حيث كانت التوقعات تشير إلى معدل نمو 2.8%.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقدير اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3% في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% على أساس سنوي. وتراوحت التقديرات بين 1.7 و3.2%.