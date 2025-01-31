مال وأعمال

نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3% بالربع الأخير من 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3% بالربع الأخير من 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 يناير 2025 11:08 صباحاً - العربية.نت_ تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الرابع من 2024 لكن الطلب المحلي القوي من المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري) على مسار التيسير النقدي هذا العام.

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وكانت البيانات أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، حيث كانت التوقعات تشير إلى معدل نمو 2.8%.

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وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقدير اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3% في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر.

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وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% على أساس سنوي. وتراوحت التقديرات بين 1.7 و3.2%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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