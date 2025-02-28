مال وأعمال

وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق…

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  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 1/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 2/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 3/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 4/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 5/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 6/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 7/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 8/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 9/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 10/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 11/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 12/13
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… 13/13

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:11 صباحاً - محمد أحمد _ وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

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وخلال اجتماعه مع مديري المديريات التموينية في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، أكد الوزير أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، والعمل على توفيرها وعدم حجزها عن التداول.

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وشدد فاروق على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم.

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وأوضح وزير التموين، أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

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كما نوه الوزير بأهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وإجراء الجولات الرقابية الميدانية لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق.

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وشدد فاروق ، على ضرورة التواجد والمرور الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر.

ولفت وزير التموين إلى أهمية المبادرات التي تقدمها الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين في المناسبات المختلفة مثل معارض “أهلاً رمضان”، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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