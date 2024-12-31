نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تعاملات اليوم الثلاثاء، الذي يُعد آخر أيام التداول لعام مليء بالأحداث، حيث حقق المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06% ليصل إلى 2607.06 دولاراً للأونصة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.08% لتسجل 2620.10 دولاراً.

ومن المتوقع أن يظل نشاط التداول ضعيفاً في اليوم الأخير من العام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد» لرويترز «لقد كان عام 2024 مميزاً للذهب، حيث استند جزء كبير من المكاسب إلى توقعات التحول نحو بيئة أسعار فائدة أقل».

وسجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام بدعم من عمليات شراء مكثفة قامت بها البنوك المركزية، إلى جانب تخفيف السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية، مما ساهم في تحقيقه أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بزيادة تجاوزت 26% منذ بداية العام.

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وتنتظر الأسواق الآن مجموعة من المحفزات الجديدة، من بينها سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، بالإضافة إلى سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وأضاف ووترر: «بالنسبة لعام 2025، ستظل توقعات أسعار الفائدة الأمركية المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. كما ستكون سياسات ترامب التجارية عاملاً أساسياً في تشكيل التضخم ومسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة، وبالتالي سعر الذهب».

أسعار الفائدة في 2025

وكان صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قلصوا توقعاتهم هذا الشهر بشأن خفض أسعار الفائدة لعام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس. وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن أي خفض إضافي يعتمد على تحقيق مزيد من التقدم في كبح التضخم.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً ضد التضخم والاضطرابات، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.98 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 908.25 دولاراً، فيما استقر البلاتين عند 900.71 دولاراً.

وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2020، بينما يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تسجيل خسائر سنوية.