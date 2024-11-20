الحكومة تعتمد آلية جديدة لصرف الدعم للمصدرين خلال 3 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تطوير الحكومة لآلية جديدة لرد أعباء الصادرات، تتيح صرف الدعم للمصدرين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تدفق الأموال إلى المصدرين وتعزيز استقرارهم المالي، بما يسهم في دعم أهدافهم التصديرية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على دراسة آليات إضافية لدعم المصدرين الذين يعانون من تراكم الأعباء المتأخرة، حيث سيتم استخدام آلية المقاصة لتسوية مستحقاتهم مع الدولة في حال وجود التزامات مثل فواتير الكهرباء والغاز، مع تسوية جزء آخر نقدًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة، بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، تسعى لتعزيز استقرار القطاع الصناعي والتصديري، عبر دعم مستمر وزيادة المخصصات المالية لبرنامج رد أعباء الصادرات، على أن تبدأ الزيادة في موازنة البرنامج اعتبارًا من العام المالي المقبل 2024/2025.