رئيس هيئة الدواء: نحرص على استمرار تطوير وتوطين الصناعات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما ومجموعة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما” لتغطية احتياجات السوق الدوائي المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة في العديد من الدول حيث تعد الشركة من الكيانات الوطنية المهمة للنهوض بالصناعات الدوائية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المقترحة لتذليل التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري، ولا تثقل قدراته الاقتصادية.

وأشاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجهود الشركة ودورها في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية، مؤكداً استمرار دعم الشركة فنياً وإجرائياً لضمان توافر المستحضرات الهامة والاستراتيجية، ودعم نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي بالتعاون مع الشركات العالمية في ضوء القدرات التصنيعية والإنتاجية لدي مصانع الشركات بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الهامة، وتقليص حجم الفاتورة الاستيرادية الخاصة بها.

وفى ختام الاجتماع أكد رئيس الهيئة حرص هيئة الدواء على استمرار تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك بحضور دكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، دكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، دكتور أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، دكتورة أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائيه ودعم الأسواق، دكتور وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، دكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق.

ومن جانب مجموعة أكديما، دكتور احمد كيلانى، رئيس شركة ايبيكو، دكتور أحمد ليلة، رئيس شركة المهن الطبية، دكتور عادل الخبيرى، رئيس شركة سيديكو، دكتور هشام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما، دكتور أسامة هنيدى رئيس شركة ميباكو.