كجوك: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وحزمة أولى من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - أ ش أ_ أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية، أنه من المُقرر الإعلان قريبًا عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة، بإلاضافة إلي حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، وعلى المُمول والاقتصاد المصري، موضحًا أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي .