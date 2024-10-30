- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر كجوك: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وحزمة أولى من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - أ ش أ_ أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية، أنه من المُقرر الإعلان قريبًا عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة، بإلاضافة إلي حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، وعلى المُمول والاقتصاد المصري، موضحًا أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كجوك: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وحزمة أولى من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.