مال وأعمال

شريف فتحي: استراتيجية تنويع مصادر السياحة تعزز جاذبية مصر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف فتحي: استراتيجية تنويع مصادر السياحة تعزز جاذبية مصر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على القطاع السياحي المصري، مشيراً إلى أن الحكومة اتبعت سياسة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر السياحة وجذب أنماط جديدة من السائحين.

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وأكد فتحي أن الاستراتيجية الحالية قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال استقبال سياح من دول مثل الصين، الذين يستكشفون تجارب جديدة تشمل زيارة الساحل الشمالي وسيوة، وهي تركيبات سياحية كانت غائبة عن المنتج السياحي المصري سابقًا.

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وأضاف أن الوزارة تركز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة في تسريع الوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة الوعي بالوجهات السياحية المصرية.

وأعلن وزير السياحة تفعيل حملات تسويقية مركزة في الأسواق الخارجية، خاصة في ألمانيا وإنجلترا، بهدف زيادة تدفق السائحين، مع تقليص الحملات الموجهة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات جديدة تُعقد في قطاع السياحة النيلية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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