- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف فتحي: استراتيجية تنويع مصادر السياحة تعزز جاذبية مصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على القطاع السياحي المصري، مشيراً إلى أن الحكومة اتبعت سياسة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر السياحة وجذب أنماط جديدة من السائحين.
وأكد فتحي أن الاستراتيجية الحالية قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال استقبال سياح من دول مثل الصين، الذين يستكشفون تجارب جديدة تشمل زيارة الساحل الشمالي وسيوة، وهي تركيبات سياحية كانت غائبة عن المنتج السياحي المصري سابقًا.
وأضاف أن الوزارة تركز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة في تسريع الوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة الوعي بالوجهات السياحية المصرية.
وأعلن وزير السياحة تفعيل حملات تسويقية مركزة في الأسواق الخارجية، خاصة في ألمانيا وإنجلترا، بهدف زيادة تدفق السائحين، مع تقليص الحملات الموجهة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات جديدة تُعقد في قطاع السياحة النيلية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف فتحي: استراتيجية تنويع مصادر السياحة تعزز جاذبية مصر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.