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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصلحة الضرائب تناشد الممولين بتقديم أي إجراء تنتهي مدته… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - دوت الخليج_ طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية خلال 31 أكتوبر 2024 قبل الساعة العاشرة مساءً.
وقالت مصلحة الضرائب إنه نظرًا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق 31/ 10/ 2024 ولما يترتب على ذلك من إتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت قد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أي إلتزامات ضريبية، فإنه يرجى من الممولين تقديم كافة الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.
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