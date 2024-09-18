مال وأعمال

مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنيها في منافذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنيها في منافذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:12 مساءً - عقدا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

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وخلال الاجتماع أكدا الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.

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وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة ايضا هو توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج ،وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

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وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الاسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.

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الوزيران أكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق بملغ 150 جنية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء وليد ابوالمجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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