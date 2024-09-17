وزير الاستثمار: 379 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع المجر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:09 مساءً - محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية مع المجر ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار محققًا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة.

وأشار وزير الاستثمار إلى عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط القاهرة وبودابست، والتي تستند لتاريخ طويل من التعاون المستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مؤكدًا حرص البلدين على ترجمة هذه العلاقات المتميزة لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة ترقى لطموحات الشعبين، وتصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وأشار الخطيب إلي أن السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري ، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات.

واستعرض جهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية، والسياسات التجارية ، بما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لزيادة معدلات الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لاسيما أسواق دول القارة الأفريقية بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا.

وحث الخطيب مجتمع الأعمال المجري على استكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والاستفادة منها من خلال إقامة شراكات صناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وسهولة النقل اللوجستي مع عدد كبير من الدول الأفريقية وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت الخطيب إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المجرية العاملة بالسوق المصري أو التي ترغب في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.

ومن جانبه أكد بيتر سيارتو ، وزير الخارجية والتجارة المجري ، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر ، في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربًا عن أمله في أن تسهم زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المجري في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.