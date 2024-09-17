رئيس مصلحة الجمارك: استكمال مشروع البوليصة الإلكترونية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - كتب- فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه سيتم استكمال مشروع البوليصة الإلكترونية لتقليل المدد الزمنية ورسوم الإفراج الجمركي.

وأضاف غتوري خلال جلسة أدوات تيسير التجارة – رؤية مستقبلية، بالمنتدى السنوي الأول تحت عنوان “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهدف أن يكون لدينا إدارة مخاطر متكاملة، وخلال ديسمبر 2024 سيتم تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص.

وكشف عن الاتجاه لعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسهيل فحص الطرود البريدية بنظام فحص مختلف يقوم على إدارة المخاطر.