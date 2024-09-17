شراكة بين ريدكون بروبرتيز وإنترو لتوليد واستغلال الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - حمدي أحمد_ تعاقدت شركة ريدكون بروبرتيز ، مع شركة إنترو للتوزيع وإدارة الطاقة، لتوزيع وإدارة الطاقة الكهربائية وتوفير حلولًا مستدامة وذكية لتوفير الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة الكهربائية بمشروع “جولدن جيت”.

يأتي ذلك في ضوء رؤية “ريدكون بروبرتيز” بأن يصبح مشروع جولدن جيت نموذجًا للمشروعات الخضراء في مصر، ودعم تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ووفق بنود التعاقد، ستتولى شركة إنترو لتوزيع وادارة الطاقة، إدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوفير حلولًا لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح مباني مشروع “جولدن جيت” لإنتاج طاقة نظيفة للمساهمة في تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء بالمشروع، وتركيب شبكة ذكية لقياس ومراقبة استهلاك الكهرباء؛ لتحقيق جودة الشبكة وتقليل نسبة الفقد، إضافة إلى التيسير على العملاء فى سداد الفواتير ومراقبة الاستهلاك من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.

من جهته، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الوصول لهدف الشركة بأن يصبح مشروع جولدن جيت النموذج المثالي للمشروعات الخضراء في مصر، يتطلب عقد شراكات مع كبرى الشركات المتخصصة لتوفير حلولًا مستدامة وذكية تحقق متطلبات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقدم شركة أنترو لتوزيع وإدارة الطاقة بالإضافة إلى أنشطة توزيع الكهرباء بالمشروع حلولًا لتوفير طاقة نظيفة تتوافق مع رؤيتنا وذلك لتحقيق بيئة متكاملة ومستدامة في جولدن جيت.

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن تطبيق أحدث الحلول المستدامة الذكية بمشروع جولدن جيت سوف ينعكس على خفض تكلفة التشغيل للعملاء ، من خلال توفير استهلاك المياه والكهرباء، عبر متابعة الاستهلاك بشكل يومي، عبر منصة رقمية متطورة تسمح بمراقبة الاستهلاك ما يعزز الشفافية والكفاءة ويسمح لها باتخاذ قرارات أفضل لإدارة مواردهم.

وأعرب عبدالله عن ثقته في أن تقدم شركة أنترو لتوزيع وادارة الطاقة أحدث الحلول المبتكرة في إدارة المرافق بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

فيما قال هاني هلالي ، المدير التنفيذي لشركة انترو لتوزيع الكهرباء وإدارة الطاقة، إن الوصول للاعتماد الكامل على الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب حلول مرحلية تبدأ من كفاءة الطاقة واستغلال المساحات المتاحة للطاقة الشمسية وتجهيز شبكة الكهرباء الذكية وتنتهي بشراء الطاقة النظيفة من خلال الشبكة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء.

وتابع: “وفي هذا النسق طورت الشركة منصة لمنظومة إدارة الطاقة الذكية والتي من شأنها مراقبة الفقد الفني ومعامل القدرة والعدادات ثنائية الاتجاه ومؤشرات الصيانات الاستباقية”.

ويقام مشروع جولدن جيت التجاري الترفيهي الإداري على مساحة 160 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى.