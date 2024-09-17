وزير التموين: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع سامح محمود حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي ، بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعات الغذائية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد فاروق خلال الإجتماع أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجموعات الصناعية العملاقة، وعرض أفُق التعاون بشكل جديد ومختلف، خاصة وأن مجموعة صافولا الغذائية مجموعة سعودية عملاقة وتتواجد في ١٣ دولة، إضافة إلى امتلاك المجموعة لفروع سلاسل باندا هايبر ماركت.

وشدد وزير التموين على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا توجه القيادة السياسية لدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين في كل المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الغذائية.

وشدد وزير التموين على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، موضحًا أن صافولا مصر تقوم بتصنيع الزيوت والسكر والمكرونة وهي من السلع الأساسية بالاسواق، ونتطلع لجذب المزيد من استثمارات المجموعة للسوق المصري.

ومن جانبه أكد المهندس سامح محمود حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والوفد المرافق ، أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، موضحاً أن المجموعة لديها رؤية للتوسع في السوق المصري وضخ مزيد من الإستثمارات في مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التجزئة، حيث تتواجد المجموعة بالسوق المصري منذ ٣٠ عام وتعتبر احد أهم المستثمرين في قطاع الأغذية بمصر، وتمتلك المجموعة ٤ مصانع بمصر، وتهدف المجموعة للعمل على تحقيق الوفرة من السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة الفائقة بالأسوق المصرية وبأسعار مناسبة.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارةالداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبه السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وحضر من جانب الشركة كريم بركة المدير العام لمجموعة صافولا مصر، محمود فودة مدير عام قطاع السكر بمصر.