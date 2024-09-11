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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر في منجم السكري من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك عقدًا خاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بوضوح، ومصر تأخذ حصتها من المنجم بنتظام تام.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عقدًا مع الشركة الاسترالية التي تم الإعلان أنها وقعت اتفاقية دمج مع شركة أخرى بجنوب إفريقيا.
وأكد أن حصة مصر من منجم السكري لا يحدث عليها أي نقاش أو جدل، موضحًا أنه في حال ثبوت صحة خبر الدمج يمكن أن ينظر إلى استثمار أكثر داخل المنجم ما يؤدي إلى زيادة حصة مصر.
وأشار أن وزارة البترول والثروة المعدنية، في تواصل مع الشركة المالكة لمنجم السكري لتوضيح كافة التفاصيل، وسيخرج بيانًا واضحًا بذلك من البترول.
وأضاف: أطمنكم على حصة مصر فلا مساس بها، والتعاملات البينية بين الشركات شيئًا مثبت ولا يحدث به أي مساس.
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