مال وأعمال

بولاريس التركية توقع عقد تخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بولاريس التركية توقع عقد تخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ وقعت شركة بولاريس التركية مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل عقدًا لتخصيص أرض مشروعها الجديد بأكتوبر الجديدة.

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كما وقع الجانبين مذكرة التفاهم لمشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى الرئيس رجب طيب أردوغان.

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جاء ذلك خلال ترؤسهما مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لتركيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة البلاد.

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بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر وتركيا بهدف تعزيز التجارة الثنائية وزيادتها من 10 إلى 15 مليار دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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