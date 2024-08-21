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المدير التنفيذي لبنك موجان ستانلي بين المفقودين بعد غرق يخت…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير التنفيذي لبنك موجان ستانلي بين المفقودين بعد غرق يخت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:11 مساءً - وكالات – أكد مسؤول كبير في الدفاع المدني الإيطالي أن المدير التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، جوناثان بلومر، في عداد المفقودين بعد غرق يخت شراعي فاخر قبالة سواحل صقلية الإيطالية.

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وأشار المسؤول إلى أن بلومر وزوجته ومحاميه من بين الأشخاص الـ6 في عداد المفقودين في حادثة غرق اليخت الفاخر “بايزيان”، حسب ما ذكرته مجلة “بيبول” يوم أمس الاثنين.

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وأبلغ مسؤولون محليون “بيبول” في وقت سابق أن الشخصين الآخرين المفقودين هما رجل أعمال التكنولوجا البريطاني مايك لينش وابنته هانا البالغة من العمر 18 عاما.

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وأشار مصدر إلى أن فريق خبراء الإنقاذ تحت الماء عاد إلى قاعدته دون تحقيق أي تقدم في حادثة اليخت الغارق ليلة الاثنين.

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بدورها، ذكرت صحيفة “باليرمو توداي” أن فرق الإنقاذ تعتقد باحتجاز المفقودين داخل هيكل اليخت الفاخر.

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وذكر خفر السواحل الإيطالي في بيان أن 6 أشخاص فقدوا بعد غرق اليخت البالغ طوله 56 مترا وعلى متنه 22 شخصا في أعقاب عاصفة ضربت قرب بورتيسيلو بإيطاليا، حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم أمس الاثنين.

وذكر شهود عيان لوكالة أنباء “أنسا” أن شهود عيان كشفوا أن اليخت كان بشكل شاقولي عندما ضربته عاصفة فوق الماء، والمعروفة باسم العمود المائي، وفقد على إثرها توازنه، مما تسبب في غرقه.

وعثر على جثة شخص واحد فقط وهو طباخ اليخت بالقرب من السفينة صباح يوم الاثنين.

وأيضا، أنقذت زوارق دورية خفر السواحل ورجال الإطفاء 15 شخصا منذ الغرق بعد أن وصل الغواصون إلى عمق 49 قدما تحت سطح البحر إلى هيكا اليخت.

وقال خفر السواحل إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة، وكذلك التحقيق في الحادث.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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