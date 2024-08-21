قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 345 لسنة 2024 بتعيين حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة عام اعتبارا من 15 أغسطس 2024.

ويتولى نبيل معاونة رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالجهاز، ومباشرة الاختصاصات التي يفوض بشأنها من رئيس الجهاز ويحل محله في حالة غيابه.