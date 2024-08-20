نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين لـ”دوت الخليج”: صعوبات التقييم تؤجل طرح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:15 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طرح الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في البورصة بالوقت الحالي قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمتها، خاصة مع الصعوبات التي تواجه عملية التقييم، مشيراً في رده على سؤال “دوت الخليج” خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى أن الوضع الأمثل قبل التفكير في الطرح يتمثل في إعادة هيكلة الشركات القابضة، وتطوير السلاسل التجارية، وحوكمة آليات العمل الداخلي، لتكون الشركات مؤهلة للطرح في البورصة.

وأوضح فاروق أن الوزارة تستعد لإعادة طرح العديد من الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات تجارية ولوجستية، بعد توقفها لأسباب مختلفة.

دراسة بيع الخبز المدعم بالوزن.. ولا قرارات حالية بشأن التحول إلى الدعم النقدي

وكشف الوزير عن دراسة مقترح لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالوزن بدلًا من النظام الحالي الذي يتيح لكل مواطن 5 أرغفة يوميًا بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا.

وأوضح أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يخرج من هذا الإطار بعد، بسبب تحديات من قبل المخابز.

مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر.. ومستهدف الوصول إلى 9 أشهر

وفي سياق متصل، أشار فاروق إلى أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر، وأن الوزارة تستهدف الوصول به إلى 9 أشهر من خلال استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية لتأمين مخزون السلع الأساسية.

وأضاف أن احتياجات مصر السنوية من القمح، سواء للخبز المدعم أو للقطاع الخاص في الأسواق، تقترب من 20 مليون طن.

دراسة تحريك سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية

كما صرّح فاروق بأن الوزارة تدرس كذلك تحريك سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية، قائلًا: “من الصعب استمرار طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه”.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارًا بوقف ضخ كميات السكر الحر الإضافية علي البطاقات التموينية.

وبشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الوزير أنه لا توجد قرارات حالية في هذا الصدد، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وفيما يتعلق بملف تنقية البطاقات التموينية، أشار فاروق إلى أن الوزارة ستستعين بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحديد المواطنين المستحقين للدعم داخل المنظومة، وإبقائهم، أو إضافة المواطنين الذين يستحقون الدعم ولم يدرجوا بعد، وكذلك حذف غير المستحقين.

وأكد فاروق أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا سيمكن الوزارة من الوصول إلى جميع المستحقين للدعم سواء كانوا مدرجين في المنظومة أو غير مدرجين، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه بشكل دقيق.

كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إصدار تقارير سنوية توضح شكل وعدد المدرجين في منظومة التموين.

أضاف أن التكنولوجيا ستلعب دورًا قويًا في تطوير البورصة السلعية بالتعاون مع البورصة المصرية.