انت الأن تتابع خبر استقرار أسعار الذهب عالمياً الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدعم من ضعف العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة، شهدت أسعار الذهب عالمياً استقرارا فوق مستوى 2500 دولار الثلاثاء، بحسب رويترز.

بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

زارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولارات يوم الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولارا.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم مخاوف الركود.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في يوليو تموز والمقرر يوم الأربعاء، وخطاب رئيس البنك جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول لمزيد من الإشارات بخصوص مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "ربما تكون الفرصة الأفضل، وربما الأخيرة"، وناشد جميع الأطراف المعنية التوصل إلى الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولارا، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولارا.