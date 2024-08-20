نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من الجانب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي تأكيده موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، أو تصفية القضية الفلسطينية.

كما شدد عبد العاطي، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم بالرياض، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واستعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية في المنطقة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع والتصعيد وإقرار التهدئة، والحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة، وتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف.

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره السعودي حيال جهود اللجنة العربية الإسلامية المعنية بأزمة قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبحث السبل نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمُحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأفاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير أبو زيد، بأن وزيري خارجية البلدين بحثا أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث اتفقا على أهمية مواصلة جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والنظر في عقد الاجتماع القادم للجنة في أقرب الآجال.

كما ناقشا الجهود الجارية لحلحلة الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر، على ضوء الحرص على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومصالح شعبه الشقيق.

وتطرق الوزيران إلى الوضع فى منطقة القرن الإفريقي، والتطورات على الساحة اليمنية، وأمن البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة إن المباحثات المصرية/ السعودية عكست تطابق المواقف والرؤى تجاه التحديات الإقليمية المختلفة، والرغبة المشتركة فى التنسيق والتعاون من أجل تعزيز التضامن العربي في مواجهتها، فضلًا عن الإرادة السياسية المشتركة للإرتقاء بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين إلى أرحب الآفاق، تحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع القاهرة لاستئناف اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيريّ الخارجية، والتي انعقدت آخر جولاتها بالقاهرة، واستئناف الاجتماعات الدورية على مستوى كبار المسئولين الخاصة بالتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.

وأشاد وزير الخارجية، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان بالرياض بالجهود المبذولة لسرعة تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري – السعودي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا إنه سيسهم في وضع الأطر العامة لتطوير ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.