انت الأن تتابع خبر كلاكيت من جديد.. الداخلية تكشف الستار عن واقعة تعرض سيدة للتحرش داخل سيارة تابعة لـ منصات النقل الذكي بالقاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادثة تلقت بشأنها بلاغاً من إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في القاهرة، حيث أفادت بتعرضها للتحرش من قبل سائق يعمل على إحدى منصات النقل الذكي أثناء استقلالها السيارة برفقته.

بعد التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق المشتبه به وضبطه. تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.