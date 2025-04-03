منى ممدوح تعلن خروج والدها من العناية المركزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 03:31 مساءً - كشفت الفنانة منى ممدوح عن تطورات حالة والدها الصحية بعد دخوله العناية المركزة خلال الأيام الماضية، مؤكدة انه اصبح فى حالة صحية جيدة وانه سيعود الى منزله ليستكمل العلاج.

ونشرت منى ممدوح فيديو لوالدها عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “الحمدلله والشكر لله بابا فاق وخرج من العناية المركزة وهنكمل العلاج فى البيت ، عدت عليه اصعب ليالي محدش يقدر يتحملها بس ربنا وحده اللى مقويني يا حب عمري وحب حياتي وبشكر من قلبي كل التمريض على حبهم ودعمهم وحبهم ليه وتقويتي على الساعات الصعبة اللى شفتها وشكرا من كل قلبي لكل اللى كلمني وجالى او حتى بعتلي رسالة كل دعواتكم وصلت لبابا وربنا استجاب”.

وكانت اعلنت منى ممدوح خلال الأيام الماضية عن دخول والدها للعناية المركزة وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.