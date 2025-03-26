فرقة ”رضـــا” تحيي الليلة الـ19 لبرنامج ”هل هلالك 9”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، انطلقت فعاليات الليلة التاسعة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث أحيت فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الـ19 من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وقدمت الفرقة مجموعة من استعراضاتها الشهيرة منها : " منها: "الأقصر بلدنا، اسكندرانى، الكرنبة، الحجالة، حلاوة شمسنا، بياع العرقسوس، التنورة، النوبة"، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة .

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب .

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج .