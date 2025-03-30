غدا..السيرك القومي يفتح أبوابه للجمهور في أول أيام عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:31 مساءً - يفتح السيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، أبوابه للجمهور غدا الاثنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة والتي تشمل العديد من الفعاليات الفنية والعروض المسرحية.

كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلا للنجم حمادة هلال على مسرح البالون في ثاني أيام عيد الفطر، حيث تقدم فرقة "أنغام الشباب" فقرة غنائية بالفصل الأول من الحفل، يعقبها استعراضات المولد، والزار وخان الخليلي، بمشاركة فرقتي رضا والقومية، من ألحان محمد مصطفى، وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو.

ويستضيف مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، في ثالث أيام العيد، حفلا يحييه النجم مصطفى قمر، ويصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا وفقرة أخرى للسيرك القومي.

كما يقدم البيت الفني للفنون الشعبية مسرحية الأطفال "عيد سعيد جدا" صباحا، خلال أيام العيد، على مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية، وهي بطولة الفنان رضا إدريس، بمشاركة مجموعة من الأطفال، وهي مسرحية كوميدية استعراضية يشارك بها عناصر من فرقة رضا، ومن إخراج محمد مصطفى.

وتستضيف قاعة "صلاح جاهين" عروض مشروع "سينما الشعب"، حيث يعرض خلال أيام العيد فيلم "سيكو سيكو"، بدءا من ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتوسيع إتاحة "سينما الشعب" لقطاع عريض من الجمهور تحت شعار "سينما النهاردة بأسعار زمان"، مع عرض أحدث الأفلام بأسعار تتراوح بين 20 و50 جنيها بمواقع عديدة للوزارة في المحافظات.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد أكد أن الفعاليات الثقافية في عيد الفطر المبارك ستكون بمثابة مزيج ترفيهي ثقافي فني يربط بين الأجيال المختلفة للأسرة المصرية، ويتيح للجميع فرصة التفاعل مع العروض الفنية والمسرحية والسينمائية.