شاهد .. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور وتكشف عن رأيها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة برفقة نجم الزمالك نبيل عماد دونجا،حيث لفتت الأنظار بأناقتها المعهودة. وتتميز لقاء الخميسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تثير بها الجدل بجمالها ورشاقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين أنيقة تبرز قوامها المتناسق.

خلال حوارها في بودكاست بداية جديدة، المذاع عبر قناة الحياة، كشفت لقاء الخميسي عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ."

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسؤول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسؤولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسؤوليات مع شريك حياتها.

وعن حب الفتاة لنفسها، قالت لقاء الخميسي: "حب النفس موضوع خطير جدًا، ومش كل الناس بتعرف تعمله. على الفتاة أن تقف أمام المرآة وتقول: أنا حلوة وذكية."