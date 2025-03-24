” القومية للفنون الشعبية” تتألق باستعراضاتها فى ”هل هلالك ٩”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 02:25 مساءً - تألقت الفرقة القومية للفنون الشعبية باستعراضاتها فى النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، وينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فى حفلها الرابع ببرنامج هل هلالك، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها: الموشح، دبكة المجوز، البمبوطية، التنورة، الحجالة، أم الخلول"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير عام الفرقة .

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب .

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج التى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري .