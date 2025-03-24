أمهات ومبدعات ورائدات.. قصور الثقافة تكرم رموز العطاء والإبداع النسائي في احتفالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:28 مساءً - خالد اللبان: التكريم رسالة تقدير لكل امرأة مصرية تبذل الجهد والتضحية من أجل رفعة الوطن

محمد ناصف: المرأة المصرية صانعة حضارة ومسيرة عطائها لا تتوقف

احتفاء بدور المرأة المصرية وإسهاماتها في مختلف المجالات، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأحد، احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة المصرية، وذلك بمسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

شهد الاحتفالية اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وبحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والعديد من القيادات الثقافية والفنية ومبدعين وإعلاميين، حيث جاءت الاحتفالية تقديرا لعطاء المرأة المصرية وما تبذله من جهد في مسيرة البناء والتنمية.

في مستهل كلمته، أعرب اللواء خالد اللبان، عن فخره واعتزازه بالمرأة المصرية، مشددا على أنها تمثل ركيزة أساسية في المجتمع المصري، وشريكا فاعلا في نهضته، حيث تواصل عطاءها في مختلف المجالات، سواء على المستوى المهني أو الأسري.

وأضاف أن هذا التكريم لا يعد مجرد احتفال، وإنما هو رسالة تقدير لكل امرأة مصرية تبذل الجهد والتضحية من أجل رفعة الوطن. كما أكد على التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدعم المرأة، عبر إتاحة المزيد من الفرص لها للإبداع والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية، إيمانا بدورها الفاعل في تشكيل الوعي وبناء الأجيال القادمة.

وقدم "اللبان" التهنئة للمكرمات موجها تحية تقدير لكل امرأة مصرية تضيء طريق النجاح، ومؤكدا أنهن القوة الدافعة نحو مستقبل أكثر إشراقا، كما أشاد بجهود جميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، وحرصهم على إخراجها بصورة مشرفة تعكس مكانة المرأة المصرية.

من جهته، أكد الكاتب محمد ناصف، أن المرأة هي النموذج الأسمى للعطاء والتضحية، حيث تتحمل مسئولياتها المتعددة في المجتمع دون أن تتوانى عن أداء دورها الحيوي.

وأشار إلى أن المرأة المصرية عبر التاريخ كانت ولا تزال صانعة الحضارة، بدءا من دورها في الأسرة وحتى إسهاماتها في المجالات المختلفة، مشيدا بالقيادات النسائية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسئولية.

كما وجه الشكر إلى وزير الثقافة لرعايته لهذا الحدث، وإلى رئيس الهيئة، على حرصه على إبراز دور المرأة في العمل الثقافي، ودعمه لمبادرات تمكينها وتعزيز مشاركتها، مختتما كلمته بتوجيه التهنئة للمكرمات واعتزازه بما قدمنه من عطاءات.

في السياق ذاته، أعربت الدكتورة حنان موسى، عن سعادتها بإقامة هذه الاحتفالية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بنماذج نسائية مشرفة استطعن تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، ما يجعلهن قدوة للفتيات في المستقبل. وأكدت أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعمل على تسليط الضوء على هذه النماذج، وتحرص على تقديم الدعم لهن، إيمانا بأن تمكين المرأة يعزز من مسيرة التنمية المجتمعية والثقافية، مقدمة شكرها لوزير الثقافة وقيادات هيئة قصور الثقافة للدعم المتواصل الذي تلقاه المرأة عبر البرامج والأنشطة المخصصة لها.

بدورها، أوضحت الدكتورة دينا هويدي، أن الاحتفالية السنوية تأتي كتتويج لمسيرة طويلة من العطاء والإنجازات التي قدمتها المرأة المصرية في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن هذا التكريم ليس مجرد وقفة لتقدير الماضي، بل هو بداية جديدة تدفع بالمكرمات وغيرهن من السيدات نحو المزيد من العطاء، وتفتح الطريق أمام الأجيال القادمة لتؤمن بأن الاجتهاد والمثابرة هما السبيل لتحقيق النجاح والتقدير. كما وجهت الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقضايا المرأة، وإلى وزير الثقافة، ورئيس الهيئة، ونائبه، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية.

وقام اللواء خالد اللبان والكاتب محمد ناصف بتكريم 13 شخصية نسائية رائدة تقديرا لعطائهن وإسهاماتهن في المجتمع، وهن: الدكتورة أسماء عصام جبر، من رئاسة قطاع المسرح، والدكتورة أمل الصبان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة إلهام محمد فتحي شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات بالأزهر الشريف، والدكتورة فادية عبد الجواد، مؤسس جمعية "السمع صوت الحياة"، والدكتورة هند الهلالي، أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ومدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، وندى الجزار، مستشار التميز في الأعمال ومدرب محترف معتمد في البرمجة اللغوية العصبية، وسهير عزيز، مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية، وهبة يسري حبيب، مدير برامج منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والإعلامية سارة نجيب رمزي، كبير مذيعات بالتليفزيون المصري، والإعلامية هالة رستم، كبير مذيعات بالهيئة الوطنية للإعلام، والفنانة فاطمة محمد علي، وهند عمر، أول سائقة قطار المترو.

كما تم تكريم 10 شخصيات نسائية على مستوى المحافظات المصرية، و9 مبدعات على مستوى الهيئة والأقاليم الثقافية، إلى جانب تكريم 26 أما مثالية من العاملات بديوان عام الهيئة والأقاليم، من بينهن 6 أمهات اعتباريات، تقديرا لدورهن في بناء أسر ناجحة ودعم المجتمع.

وقد تخلل الاحتفالية عرض فني مميز قدمته فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، حيث قدمت مجموعة من الأغاني التي حظيت بتفاعل كبير من الحضور، وكان من بينها: "أحن قلب"، "يارب خلي ماما"، "تسلم"، "أكتر"، "طاير يا هوى"، "سهر الليالي"، بالإضافة إلى أغنية "غني" من كلمات فتحي الجندي، وألحان وتوزيع وائل عوض.

حضر الاحتفالية محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ولاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وكريمة بدوي، مدير عام الشئون المالية، والمخرج محمد صابر، مدير عام المواهب، والدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ومحمود أنور، مدير عام الإعلام، وشاهيناز عطية، مدير عام العلاقات العامة، والمخرج محمد جابر، مدير مسرح السامر،.

الاحتفالية أعدت لها ونفذتها الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وجاءت في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم وتمكين المرأة المصرية، وتسليط الضوء على إنجازاتها الرائدة، والتأكيد على دورها المحوري في المجتمع.