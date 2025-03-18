ثقافة البحيرة.. إقبال كبير على ليالي رمضان واحتفاء بنجيب محفوظ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:23 صباحاً - واصل فرع ثقافة البحيرة تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر الكريم، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وبإقبال كبير، شهد قصر ثقافة وادي النطرون عرضا فنيا لليوم السادس على التوالي، قدمت خلاله فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود صفوت، مجموعة من الأغاني الرمضانية والطربية منها "الليلة الكبيرة، بهية، ما بيسألش علي أبدا، يا ورد على فل وياسمين، والحلوة داير شباكها" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

واستمرارا للأنشطة الرمضانية المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، شهد مركز شباب شبرا النونة بإيتاي البارود، عرضا فنيا قدمت خلاله المنشدة إيمان مصباح، باقة من التواشيح والابتهالات منها مولاي، قمر، ومحمد نبينا.

وأقام قصر ثقافة المحمودية محاضرة بمدرسة الشهيد عبد الله عاشور بعنوان "فضائل شهر رمضان" تحدث خلالها الشيخ محمد حمدي، عن قدسية الشهر المبارك، وما يميزه عن سائر الشهور، موضحا أهمية الصيام الروحية والبدنية.

من ناحية أخرى، وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة لتعزيز الهوية المصرية، نظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بمركز الإبداع الفني بدمنهور لقاء ناقشت خلاله رشا زايد، كتاب "أصداء السيرة الذاتية" للأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي يتناول خلاله ذكرياته وخواطره وخبراته الحياتية.

كما قدمت عدة أنشطة للأطفال منها ورش فنية بكل من مكتبة لقانة وبيت ثقافة بدر، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن الطبيعة في المناطق الحدودية نفذتها مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من دوري المكتبات.